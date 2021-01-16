Bakan Selçuk Açıkladı: Açık Öğretim Sınavları Online mı Olacak?

Açık öğretim sınavları online mı olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaparak öğrencilerin kafasında oluşan soruyu giderdi. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Açık Öğretim Sınavları Nasıl Olacak?

Açık öğretim Lisesi 1. dönem sınavları normal şartlarda 2020 yılının aralık ayı içerisinde yapılacaktı fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenmişti. Bunun üzerine Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin kafasında “AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman olacak?”, “AÖL sınavları online mı olacak?” gibi birçok soru oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaparak öğrenciler tarafından en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamada, artık eğitimde mekan ve zaman sınırının aşılması gerektiğini söyledi. Açık liselerin uzun yıllardır eğitim veren bir kurum olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Yüz yüze sınav olması tabii ki daha iyi. Yapabiliyor muyuz hayır yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

Sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Selçuk, “Bazı sınavlar var mesela açık öğretim sınavları, biz bunları uzaktan yapacağız çünkü Almanya’dan da sınava giren var. Çeşitli illerden de sınavlara giren var” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklama ile beraber 2021 – 2021 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak Açık Lise birinci dönem sınavlarının online (çevrim içi) olarak yapılacağı belli oldu.

AÖL Sınav Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri açıklandı. Sınavların Açıköğretim okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacağı duyuruldu. Öğrencileri çevrim içi sınavlara, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci ve şifreleri ile girecek. Bakanlık tarafından açıklanan sınav tarihleri şu şekilde:

1. dönem sınavları 25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. (Çevrim içi)

2. dönem sınavları 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. (Çevrim içi)

Açık Lise 2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri

2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınavlarının gerçekleştirilememesi nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.