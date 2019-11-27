Açıklama Geldi: Web Sitelerinin Güvenlik Sertifikalarına Dikkat Edin

Web sitelerinde yer alan güvenlik sertifikası hakkında ICANN'den açıklama geldi. İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) yöneticisi David Conrad, web sitelerinin güvenli olduğunu gösteren sertifikaların artık kullanışsız hale geldiğini söyledi.

ICANN Yöneticisi: SSL Sertifikaları Kullanışsız Hale Geldi

Yönetici David Conrad, web sitelerinin güvenli olup olmadığını adres çubuğunda yer alan kilit sembolünden anlaşılabileceğini belirtti ve herkesin güvenlik sertifikası satın alabileceğini söyledi. Conrad, güvenlik sertifikalarına tamamen güvenebilmek için sertifikaların uygun ve güvenilir bir otorite tarafından verildiği konusunda dikkatli olmak gerektiğini açıkladı.

Siber saldırılarda sinsi yöntemlerin kullanıldığını belirten Conrad, saldırganlar tarafından milyonlarca e-posta gönderildiğini ve bu mailin içeriğindeki linke kullanıcıların tıklamasının hedeflendiğini söyledi. Siber saldırı mağduru olmamak için mail kutunuza düşen mailleri dikkatlice okuyun ve kim tarafından gönderildiğine mutlaka bakın.

DNS odaklı saldırıları takip ettiklerini açıklayan David Conrad şunları söyledi: "DNS sistemine yönelik saldırıların spesifik bir kaynağı yok. ABD, Çin, Kuzey Kore ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu dünyanın çoğu ülkesinden saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırganlar, tüm dünyadan çok sayıda cihazı saldırı amacıyla kullanabiliyor."