Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından açıköğretim sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bugün, Anadolu Üniversite'nin AÖF (açıköğretim) sonuçları açıklandı. Üniversitenin resmi web sitesinden sonuç kontrolü yapılabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Sonuçları Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları, bu gece açıklandı. İkinci bir alan seçmek isteyen veya açıktan üniversite okumak isteyenlerin girdiği sınava çok sayıda katılım gerçekleşti.

Sınava giren ve sonucu görmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayarak giriş yapabilir. Sonuç ekranını görüntülemek için: https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar