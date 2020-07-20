Uzmanlar Yanıtladı: Açıkta Satılan Maskeler Tehlikeli mi?

Maske tehlikesine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, açıkta satılan maskeler tehlikeli mi sorusunu yanıtladı. Peki, açıkta satılan maskeler tehlikeli mi? Açıkta satılan maskeler alınmalı mı?

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen açıkta satılan maske tehlikesine vurgu yaptı. Vatandaşların Koronavirüsten koruyacak diye açıkta satılan maskelere yönelmesinin yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çelen, açıkta satılan maskelerin risk teşkil ettiğini aktardı.

Açıkta Satılan Maskeler Satın Alınmalı mı?

"Birçok yerde maskeyi kişi alıyor ve 1 liradan satıyor. Bu maskeler elden ele de dolaştırıyor. Doğru olan maskelerin aslında tekli paketler içerisinde olmasıdır. Ancak birçok yerde şeffaf poşetler içerisinde tek maske olarak satılıyor. Maskenin tek tek satılması elden ele dolaşması, koronavirüs dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk teşkil ediyor"

Açıkta satılan maskeler tehlikeli mi sorusu son zamanlarda sosyal medyanın da gündemindeydi. Açıkta satılan maskelerin neredeyse Koronavirüsten bile tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Çelen, virüsün maskeye yapıştığını ve bundan dolayı da kullanılan maskelerin tekrardan takılmaması gerektiğini ifade etti.