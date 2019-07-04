Acil Çağrılar Tek Numarada Birleşti, Gereksiz Meşguliyet Azaldı

Tek numara uygulamasının hayata geçirildiği pilot illerden Bolu'da 112 Acil Çağrı Merkezi kuruldu. Acil çağrıların tek numara çatısı altında toplanmasıyla birlikte gereksiz meşguliyet de önemli ölçüde azaldı.

İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil numaraların "112" çatısı altında birleştirilmesine karar verilmişti. Uygulamanın hayata geçirildiği pilot illerden olan Bolu, Türkiye’nin ilk 112 Acil Çağrı Merkezleri’nden bir tanesine ev sahipliği yapıyor.

Bu merkezde, 155, 112, 110 ve 156 hatlarına yapılan aramalar, "çağrı karşılayıcı" tarafından karşılanarak sorun, şikayet ve vaka bilgisi alındıktan sonra ilgili birim ya da birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede bir trafik kazası yapan bir kişi, ayrı ayrı hem sağlık hem de polis ekibini aramak zorunda kalmıyor ve vakalara müdahale süreleri kısalarak birimler arasında koordinasyon da sağlanmış oluyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği günden itibaren aradan geçen bir yıllık süre içinde, 112'ye yapılan aramaların yüzde 74'ü asılsız ve gereksiz olduğu belirlendi ve sağlık, polis, jandarma ve itfaiye hatlarına aktarılmadı.

Bolu Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle asılsız çağrılarla ilgili yönetmelikteki hüküm gereğince 250 lira para cezası verildiğine, aynı kişinin bu gereksiz ve asılsız çağrıyı devam ettirmesi halinde ikinci defada bu para cezasının 2 katı şeklinde uygulandığına işaret etti.