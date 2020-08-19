Acil Durum Numaraları 112'de Birleşiyor! Süleyman Soylu Duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Acil durum numaraları 112'de birleşiyor. İşte Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama.
Acil Çağrılar Tek Numara Altında Birleştiriliyor
Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."
İçişleri Bakanı binaların depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız" dedi.
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