Bakan Soylu Açıkladı: Acil Durum Numaraları 112’de Ne Zaman Birleşecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen aylarda AFAD İl Müdürlüğündeki İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında acil durum numaraları hakkında önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Soylu tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte duyurulan sistemin ne zaman uygulama aşamasına geçeceği belli oldu.

Acil Durum Numaraları Ne Zaman Birleşiyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz aylarda İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Aylar öncesinde aktarılan bilgilerin sonrasında yeni sistemin uygulanmaya başlanması için çalışmalar uzun bir zamandan beri devam ettiriliyordu.

İçişleri Bakanı Soylu, aylar öncesinde duyurduğu sistemin ne zaman uygulanmaya başlanacağını belirttiği açıklamada, "Tarih veriyorum ki arkadaşlar daha gaza bassınlar diye. Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey. Ama başka bir şey daha var. Elimizde öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu göreceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni heyecanlandıran taraf burası" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu tarafından paylaşılan bilgilere göre haziranın sonunda tüm acil durum numaraları tek bir numarada birleşecek. Yeni sistemin şu an ülke genelinde kullanılmakta olan sisteme kıyasla çok daha kullanışlı olması bekleniyor. İçişleri Bakanı tarafından yer verilen ifadelere göre önümüzdeki yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak olan yeni sistem sayesinde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara eski sisteme oranla çok daha hızlı bir şekilde yardım ulaştırılabilecek.