iPhone 14'ün Acil Durum Özelliği Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor
iPhone 14'ün acil durum çağrısı özelliği hayatlar kurtarmaya devam ediyor. Bir grup genç, hayatını bu özellik sayesinde kurtarmayı başardı. İşte detaylar!
iPhone 14'ün uydu üzerinden acil durum çağrısı özelliği bir hayat daha kurtardı.
NBC News tarafından bildirildiği üzere, bir grup genç Güney Kaliforniya'da yürüyüş yaparken kayboldu. Bir kanyonda yaklaşık üç saat boyunca kaybolduktan sonra, gruptaki on kişiden biri yardım çağırmak için iPhone'larındaki acil durum çağrısı özelliğini kullandı.
Ventura County Şerif Yardımcısı Mackenzie Spears'a göre yürüyüşçülerin "çoğu yürüyüşe hazırlıklı değildi" ve içinde bulundukları koşullarda yürüyüş yapmak için uygun ekipman ve malzemelerden yoksundu.
Gençler Ekipman Olarak da Hazırlıksızlardı
Spears, "Çoğunun üzerinde tişört ve şort vardı" dedi. Spears, sıcaklıkların uygun koşullar çerçevesinde olmadığını ve yürüyüşün belirli bölümlerinde "birden fazla su geçişi olduğunu ve tırmanmaları gerektiğini", bunun yanı sıra dik araziyi elle tırmandıklarını ekledi.
Neyse ki ekipten birinin iPhone'u vardı ve yardım çağırmak için Apple'ın acil durum çağrısı özelliğini kullanabildi. Bu özellik, iPhone 14 sahiplerinin hücresel bağlantıya ihtiyaç duymadan acil durum servislerini aramalarına olanak tanıyor.
Son dönemde hızla artan benzeri vakalar, iPhone 14'teki bu özelliğin ne denli önemli olduğunu tekrar tekrar gözler önüne seriyor.
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