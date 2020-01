Activision Blizzard e-Spor Yayınlarını YouTube Üzerinden Yapacak

Dünyanın en büyük oyun yapımcısı ve yayıncılarından bir tanesi olan Activision Blizzard, sunucu konusunda Google ile anlaşma imzaladı. Oyun sunucuları ve diğer teknik detaylar konusunda dünya devi ile anlaşan Activision Blizzard, bu kararın ardından e-Spor müsabakalarını YouTube üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

Halihazırda Overwatch League ve Call of Duty League gibi çok izlenen turnuvalar organize etmeye devam eden Activision Blizzard, bu oyunların yayınlarını farklı platformlarda yapıyordu. Google anlaşması sonrasında bunu tek bir platforma toplama yoluna giden şirket, artık bütün yayınlarını sadece YouTube üzerinden yapacağının bilgisini verdi.

YouTube aslında uzun süredir oyun yayınları konusunda önemli anlaşmalar kovalıyordu. Video oynatma platformu olarak geçilemez konumda olan internet sitesi, oyun yayınları konusunda ise Twitch platformunun bir hayli gerisindeydi. Bu açığı kapatmak adına yeni yollar arayan YouTube, çıkış yolu olarak özel anlaşmaları bulmuştu.

Activision Blizzard anlaşmasından sonra oyun yayını konusunda elini güçlendirmeyi amaçlayan YouTube, şirketlerin yanı sıra yayıncılarla da anlaşamalar imzalamayı sürdürüyor. Youtube geçtiğimiz aylarda oyun dünyasının önemli içerik üreticilerinden Jack “CouRage” Dunlop ve Lachlan Power yayın anlaşmaları yapmıştı.

