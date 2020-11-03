Activision Blizzard Oyun Serilerini Mobil Platforma Çıkarabilir

Call of Duty: Mobile isimli oyun ile mobilde büyük bir başarının altına imza atan Activision Blizzard, bütün oyun serilerini mobil platforma çıkarabilir. Şirket tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Activision Blizzard Mobil Platforma Daha Çok Oyun Geliştirebilir

1 Ekim tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren Call of Duty: Mobile büyük bir başarının altına imza attı. Unity oyun motoru ile geliştirilen Call of Duty: Mobile, çıkış yaptığı gün oyuncuların yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı. İlk gün 3 milyon oyuncu tarafından indirilen mobil oyun, oyuncuların yoğun ilgisi karşısında sunucuları kısa süreliğine çökmüştü. İlk yılında indirme sayısı 300 milyonu geçen oyunun gelirleri, geçtiğimiz ay yapılan açıklamada 400 milyon doları aştığı belirtilmişti.

Call of Duty: Mobile ile mobil sektörde büyük bir başarı yakalayan Activision Blizzard, önümüzdeki yıllarda mobil platforma daha çok oyun çıkartabilir. Şirketin başkanı ve COO’su Daniel Alegre, yakın zamanda yatırımcılar ile yaptığı bir görüşmede, şirketin mobil sektöre yönelik planlarından bahsetti. Daniel Alegre, yaptığı açıklamada, tüm oyun serilerini mobil cihazlara getirmeyi istediklerini belirtti.

Alegre tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, mobil sektöre daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Firma ayrıca Candy Crush serisinin yapımcısı King’in de sahibi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan finansal rapora göre King şirketinin oyunlarından elde edilen mikro ödeme geliri yıldan yıla arttı ancak belirli bir sayı açıklanmadı. Şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından oyuncuların kafasında “Hangi oyunlar mobile gelecek?” şeklinde birtakım sorular oluştu.

Activision tarafından hangi oyunların mobile geleceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Crash Bandicoot uyarlaması Crash: On The Run, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Mobil oyun King firması tarafından geliştiriliyor. Overwatch’i de ilerleyen zamanlarda Android ve iOS platformlarında görebiliriz. Oyun, geçtiğimiz yıl Nintendo Switch’e gelmişti.

World of Warcraft ve StarCraft isimli yapımlar mobil cihazlarda ilginç deneyim sunabilir. Hem Tony Hawk hem de Spyro daha önce mobil cihazlara çıkmıştı ancak ilerleyen dönemlerde bu yapımları tekrar görebiliriz. Firma, 2018 yılında Diablo Immortal isimli oyunu Android ve iOS platformları için duyurmuştu ancak oyun hala çıkmadı.