Activision Blizzard, Yeni Bir Mobil Warcraft Oyunu Hazırlığında

Geçtiğimiz ay Microsoft tarafından satın alınan Activision Blizzard, yeni bir oyun hazırlığında. Oyunseverler tarafından popüler oyunlardan biri olan Warcraft serisine yeni bir mobil oyun eklemeyi planlayan şirket, yaptığı basın açıklamasında 2022 yılı için planlarını açıkladı.

Activision Blizzard, 2021’in son çeyreğine ait finansal raporlarını paylaştı. Açıklanan finans raporunda şirketin 2022 yılında gerçekleştirmek istediği planlar hakkında detaylar yer aldı. Blizzard’ın yaptığı basın açıklamasında, bu yıl içinde yeni içerikler ve tamamen yeni mobil oyunların kullanıcılar ile bulaşacağı bilgisi paylaşıldı. Warcraft’ın yeni bir mobil sürümünü oyunseverler ile buluşturmayı planlayan şirket, oyun hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmadı.

2022 Yılında İki Oyun Birden

2021 yılında popüler oyunlardan olan Call of Duty Mobile ile milyarlarca gelir elde eden Blizzard, Candy Crush ile de uygulama mağazalarındaki listelerin zirvesinden inmiyor. Bu nedenle Warcraft’ın mobil sürümünün bu yıl içerisinde çıkması da şaşırtıcı bir gelişme olmadı. Ancak buna rağmen Warcraft’ın mobile gelmesi şirket için ilginç bir tercih olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan Diablo’nun mobil oyunu olan Diablo Immortal, 2018 yılından bu yana şirket tarafından geliştiriliyor. Diablo Immortal’ın da 2022 yılı içerisinde çıkması planlanıyor. Activision Blizzard’ın aynı yıl içerisinde 2 farklı mobil oyun çıkartmasının nasıl sonuçlanacağını ise ilerleyen aylarda göreceğiz.