Activision Blizzard Oyunlarının Türkiye Fiyatı Nihayet Belli Oldu

Activision Blizzard hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Battle.net mağazasında artık Türk Lirası para birimini kullanacağını açıklamış ve 4 Mayıs'tan sonraki günlerde kur geçişlerinin tamamlanacağını belirtmişti. Bugün beklenen oldu ve Battle.net mağazasına nihayet Türk Lirası geldi. Artık platformda yer alan içerikler ve oyunlar Türk Lirası üzerinden sabit bir şekilde fiyatlandırılıyor.

Özellikle ülkemizdeki World of Warcraft ve Call of Duty seven oyuncuları düşündüğümüzde bu karar oldukça önemli. Uzunca süredir bu oyunları euro kuru üzerinden almak zorunda oluyor oluşumuz, belli dönemlerde herkesin farklı fiyatta ödemeler yapmasına neden oluyordu. Özellikle World of Warcraft'ın aylık abonelik sistemine sahip oluşu bu oyunları oynamayı daha da güç hâle getiriyordu.

Türk Lirası'nın yanı sıra platforma Gürcü Larisi, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Grivnası da eklenmiş oldu.

Battle.net Euro Kurunu 10 TL Olarak Baz Aldı

En önemli soru Battle.net'teki fiyatlarda kurun kaçtan hesaplanacağıydı. Fiyatlar girildikten sonra bu kurun 10 TL olarak baz alındığı ortaya çıktı. Her hâlükârda mevcut kura kıyasla şimdiki fiyatlar daha ucuz elbette. %30 civarlarında daha uyguna oyunlara ve içeriklere erişmemizi sağlayan bu karar oyuncular tarafından "kötünün iyisi" olarak yorumlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan kur doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.