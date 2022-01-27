Activision Blizzard’dan PlayStation oyuncularını sevindiren Call of Duty açıklaması

Geçtiğimiz hafta dünya devi Microsoft, oyun şirketi Activision Blizzard’ı satın aldı. Microsoft’un yaptığı bu satın alım Sony hisselerinin çakılmasına neden olmuştu. Sony, Microsoft’un anlaşmalara uymasını ve Call of Duty’nin PlayStation’lara gelmesinin devam etmesi yönünde karar bildirdi. Ancak anlaşmanın 2024 yılında son bulması, Call of Duty oyununun PlayStation’dan kaldırılacağı ihtimalini ortaya çıkardı.

Oyun şirketi Activision Blizzard’ın yetkilileri, şirketin sevilen oyun serilerinden biri olan Call of Duty ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer, Call of Duty’nin üç yeni oyunla PlayStation platformuna geleceğini açıkladı.

Üç Yeni Oyun Anlaşması

Yapılan açıklamada, henüz Activision Blizzard’ı Microsoft’un satın almasından önce Sony ile üç yeni oyun için anlaşma yapıldığını söyledi. Yapılan anlaşmaya göre, çıkacak üç oyundan birisi Infinity Ward tarafından yapılan 2019 yapımı Call of Duty Modern Warfare’ın devamı olacak. Infinity Ward, aynı zamanda serinin yeni Battle Royale oyunu Warzone 2’nin de yapımını üstlenecek.

Anlaşmadaki üçüncü ve son oyun ise Treyarch tarafından yapılacak olan Black Ops serisinin devamı olacağı düşünülüyor.

Bunun yanında Xbox CEO’su, Activision Blizzard’ın oyunları için diğer firmalarla da gerekli anlaşmaların yapıldığını söyledi. PlayStation’da çıkacak olan Call of Duty oyunlarının, yıllık olarak çıkacağı ve son oyun olan Warzone 2’den sonra Sony’nin yeniden Microsoft’la anlaşma masasına oturacağı tahmin ediliyor.

Ancak halen birçok oyuncu, 2023 yılından sonra Microsoft’un Call of Duty oyunlarını bilgisayar ve Xbox’tan özel olarak çıkarabileceğini düşünüyor.