Activision Duyurdu: Call of Duty Warzone Tarih Oluyor

Activision, çıkmadan önce hakkında birçok dedikodu çıkan Call of Duty Warzone'u kaldırma kararı aldı. 2020 yılında Call of Duty Modern Warfare ile birlikte piyasaya sürülen Call of Duty Warzone, benzer içeriğe sahip Warzone 2.0'ın geçen kasım ayında gelmesinin ardından Warzone Caldera olarak yeniden adlandırıldı.

Call Of Duty Warzone'a Elveda

Warzone Caldera, adıyla yoluna devam eden aksiyon oyunu aylardır kullanılabilir durumda kaldı ancak Activision, sonun yaklaştığını ve tüm ilerlemenin sona erdiği duyurdu. Karar sonrasında Caldera oyun ekibinin Activision’un eskimeyen oyunu Call of Duty içeriğine odaklanacağını söyledi.

Oyun hakkında internet sitesinde açıklamalarda bulunan Call of Duty yapımcıları, Modern Warfare, Black Ops Cold War veya Vanguard'dan satın alınan Warzone Caldera’nın belirli oyunlarda erişilebilir olmaya devam edeceğini açıkladı.

Orijinal Warzone devri sona eriyor olsa da Call of Duty güçlenerek geliyor. Warzone 2.0 ve Modern Warfare 2'nin dördüncü sezonunu yakın zamanda yayınladı. Modern Warfare 3 olarak adlandırılması beklenen yeni seri ise bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek.