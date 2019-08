Activision Daha Fazla Klasik Yapımın Geri Döneceğini Onayladı

Activision, geçtiğimiz seneden bu yana yılların eskitemediği Crash Bandicoot ve Spyro üçlemelerine ek olarak Crash Team Racing oyununun yenilenmiş versiyonlarını birer birer karşımıza çıkarmıştı. Bu yenilenmiş sürümlerin gördüğü ilgi yoğun taleplerin boşa olmadığını gösterdi. Satışlardan gayet memnun olan Amerika menşeli yayıncı, daha fazla klasiğin yenilenerek karşımıza çıkacağını müjdeledi.

Activision geçtiğimiz günlerde 30 Haziran 2019 itibarıyla sona eren ikinci çeyrek finansal raporunu yatırımcılar ve analistler ile paylaştı. Başkan Robert Kostich, raporda Crash N Sane Trilogy satışlarının on milyon kopyayı geçtiğini belirttirken Crash serisi ile ilgili yeni fikirlerin gözden geçirildiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Spyro Reignited Trilogy de oyuncuların beğenisini topladığı için satışlarda iyi bir performans çiziyormuş. Bu arada, Crash Team Racing Nitro-Fueled ise şirketin kazanımlarına Call of Duty serisiyle etkili bir katkıda bulunan bir diğer yenilenmiş yapım olmuş.

Eski yapımların yenilenmiş sürümlerine olan yoğun ilgiye bağlı olarak, Robert Kostich daha fazla klasik yapımın yenilenerek gelebileceğini söyledi. Ayrıca yakın bir zamanda yeni duyuruların da yapılacakmış.

Raporda ayrıca Blizzard şirketinin kazanımlarına da değinildi. Her ne kadar Call of Duty: Black Ops 4 satış anlamında Call of Duty: WWII oyununu geride bırakmış olsa da, ki bu aynı zamanda oyun içi ödeme sisteminin de başarılı olduğunu gösteriyor, oyun içi gelirlerin düşmesiyle kazanımların da düştüğünü ortaya koyuyor. Bu arada, Hearthstone Rise of Shadows genişletme paketi ve ücretli tek oyunculu içerik sayesinde yükselişe geçerken, Candy Crush Birleşik Devletler uygulama mağazasında zirvede kalmaya ve Overwatch League de TSN ile yapılan ortaklık anlaşması neticesinde izlenme süreleri açısından istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyormuş.

Son olarak World of Warcraft oyununa da değinen Activision, yakın bir zamanda açılacak olan WoW Classic sunucuları sayesinde abonelik sayılarında hatırı sayılır bir artış gözlemleniyormuş. Buna bağlı olarak da Activision Blizzard $800.000.000'lık (4.392.000.000 TL) bir gelir elde etmiş.

Bakalım ileride hangi klasik yapımlar geri dönüş yapacaklar?