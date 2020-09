Activision Siber Saldırıya Uğradı İddiası Oyuncuları Endişelendirdi

Video oyunu sektörünün en önemli firmalarından bir tanesi olan Activision siber saldırıya uğradı iddiası milyonlarca oyuncunun endişelenmesine neden oldu. İddiaya göre yarım milyondan fazla Activision hesabı, yaşanan siber saldırı neticesinde bilgisayar korsanlarının eline geçti. Güvenlik ihlali iddiası ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Activision Siber Saldırıya Uğradı mı?

Ortaya atılan iddialara göre Activision siber saldırıya uğradı ve yaşanan bu saldırının sonucunda 500 binden fazla Call of Duty oyuncusunun Actvision hesap bilgileri sızdırıldı. Bilgisayar korsanlarının siber saldırıyı hangi yöntemi uygulayarak gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor ancak Activision, iki faktörlü kimlik doğrulama desteği sunmaması nedeni ile brute-force olarak adlandırılan yöntem ile saldırının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Siber saldırının şu anda devam edip etmediği ise bilinmiyor.

500 binden fazla Activision hesabına erişen bilgisayar korsanları, hesap bilgilerini değiştirerek oyuncuların hesaplarını kurtarmasını engelliyor. Bu olayların yaşandığı sırada Activision Support Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Activision Support hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, risk altında olduğunu düşünen oyunculara hesaplarını korumaları için ipuçlarını içeren bir yazı paylaştı.

Söz konusu güvenlik ihlali ilk olarak oRemyy kullanıcı ismine sahip Twitter kullanıcısı tarafından bildirildi. Daha sonra TheGamingRevolution, Prototype Warehouse ve Okami gibi diğer içerik oluşturucular tarafından onaylandı. Activision hesabına erişebilen oyuncuların şifrelerini değiştirmesi öneriliyor. Activision ise konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

If you think you may be at risk, please check out these helpful step-by-step tips to safeguard your account https://t.co/2XHHpcVS4i. pic.twitter.com/rTnCMaWBAX — Activision Support (@ATVIAssist) September 22, 2020

Activision accounts are apparently being leaked so change your password, although that might not even help because they're apparently generating 1,000 accounts every 10 minutes. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) September 20, 2020