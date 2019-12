Activision Yeni Bir Crash Bandicoot Duyurusuna Hazırlanıyor Gibi

Bu hafta yeni bir Crash Bandicoot oyunu duyurusu ile karşılaşabiliriz. Activision bir şeyler karıştırıyor.

Oyun endüstrisinin köstebeği diyebileceğimiz Sabi, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde yeni bir Crash Bandicoot oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu rapor etmişti. Gerçi Activision Crash Bandicoot N. Sane Trilogy duyurusunu sonrasında, gelecekte yeni Crash oyunları göreceğimizin müjdesini vermişti. Haliyle bu yeni duyduğumuz bir şey değil ama duyurunun eli kulağındaymış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sene Activision rastgele içerik üreticilerine Crash Bandicoot Noel kurabiyeleri göndermişti. Hatta PlayStation Access sunucusu Hollie Bennett'a da bir not eşliğinde turuncu renk iki büyük zar gönderilmiş ve birkaç gün sonrasındaki The Game Awards 2018 şovunda Crash Team Racing Nitro-Fueled duyurulmuştu.

Görünen o ki benzer bir durum yeniden gerçekleşiyor. Oyun dünyasının önde gelen yedi içerik üreticisine beklenmedik bir şekilde Noel şapkalı Crash ürünleri gönderildi. Bu içerik üreticilerinin yanı sıra Twitch üzerinden ender olarak yayın yapan Genelle Aimee isimli bir kullanıcı da Activision tarafından kendisine Crash Bandicoot Noel kurabiyelerinin gönderildiğine dair bir paylaşım yaptı.

last year was something EXTREMELY similar. Remember the Crash Christmas Cookies? These are Christmas Crash Products...



Also, the cookies Came December 5th last year (my time) and its currently December 6th.



It's too similar and too close to be a flukehttps://t.co/rBpGJutylD