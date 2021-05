Activision Yeni Call of Duty Hakkında Konuştu

Bugün yapılan açıklama ile Activision Blizzard tarafından yeni Call of Duty onaylandı. Şu anlık pek bir detay verilmemiş olsa da, merak edilenlerin bir kısmı ortaya çıktı. Peki serinin sıradaki oyunu hakkında neler öğrendik? Hepsini haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni Call of Duty oyunu hakkındaki ilk söylentiler, geçtiğimiz aylarda ortaya ModernWarzone tarafından ortaya atılmıştı. Söylenene göre oyun Sledgehammer Games tarafından geliştirilme aşamasında ve kod adı da Call of Duty WWII: Vanguard. Dahası ise senaryonun genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nın 1945 yılında bitmediği alternatif zaman çizgisinde geçeceği ve bizleri 1950’li yıllara götüreceği söylenmişti. Haliyle göreceğimiz bütün ara sahneler de 1950’li yıllara ait olacağı da belirtilmişti.

Yeni Call of Duty Sledgehammer Games Tarafından Geliştiriliyor

Bu hafta itibarıyla Activision Blizzard analistler ve yatırımcılar için finansal bir konferans düzenledi ve şirketin önemli ismi de Call of Duty hakkındaki ilk bilgileri verdi. Şu an için elbette bütün detaylar gün yüzüne çıkmış değil ama başkan ve işletme ofisleri şefi Daniel Alegre bu sene çıkacak olan oyunun Sledgehammer Games tarafından geliştirilmekte olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında Alegre, Call of Duty: Black Ops Cold War’un PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan son oyun olduğunu da imalı yoldan teyit etmiş gibi görünüyor. Öyle ki yeni Call of Duty yeni nesil deneyim sunacak şekilde geliştiriliyor. Diğer bir deyişle, Xbox Series ile gelen Hızlı Devam Etme (Quick Resume) ve PlayStation 5 kolu DualSense’in uyumsal tetikleyicileri ve dokunsal geri bildirimi dahil farklı teknik imkanlarından faydalanılacak.

Başkan ve işletme ofisleri şefi Daniel Alegre, yeni Call of Duty oyununda tahmin edebileceğiniz üzere görselliğin üst seviyede olacağı ana senaryo, çok oyunculu ve kooperatif modların bulunacağını belirtti. Bunların yanı sıra, yeni oyunun Call of Duty: Warzone ile oluşturulan ekosisteme yine entegre edileceği ve geliştirecek olması da kayda değer detaylar arasında yer alıyor.

Son olarak Activision, önümüzdeki iki yıl içerisinde iki bin kadar geliştiriciyi daha işe alarak, belirli markalardan sorumlu ekipleri 2019 ile karşılaştırıldığında üçe katlamayı planlıyor. Bunun için de Toronto (Kanada) şehrinde yeni bir stüdyo açmış. Ayrıca Avustralya, Çin ve Polonya’daki stüdyolar için de genişlemeye gidilecek.