Acun Ilıcalı Açıkladı! Exatlon Yarışmasını Orkun Işıtmak Sunacak

Dünyaca ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Exatlon yarışmasını sunmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, yarışmanın sunuculuğunu Orkun Işıtmak'ın yapacağını açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm detaylarını sizler için derledik.

Exatlon Yarışması Nedir? Orkun Işıtmak Kimdir?

Exatlon yarışmasında dört ülke yarışmakta. Ünlüler ve gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlar bulunmakta ve bu takımlardaki oyuncular bireysel şampiyonluk için birbirleri ile yarışmakta. Exatlon yarışması Survivor yarışmasına oldukça benzemekte. Yarışma Türkiye'de ve ünlü YouTuberlar ile çekilecek.

Acun Ilıcalı yarışma hakkında yaptığı açıklamada "olağanüstü ses getirecek bir proje çocuklar çok enejik" dedi. Yarışmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Acun Ilıcalı yarışmanın TV8'in yayın akışında yer olmadığı için TV8'de yayınlanmayacağını açıkladı. Yarışmayı sunacak olan Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi.

Orkun Işıtmak 2012 yılından beri eğlence içerikli videolar çekmekte ve YouTube kanalında yayınlamakta. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde "en iyi YouTuber ve Instagrammer" ödülünü alan Işıtmak, 2018 yılında İyi Oyun filminde de oyunculuk yaptı. Exatlon yarışması hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.