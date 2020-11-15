Acun Ilıcalı Exxen Açıklaması: Büyük Risk Aldık

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı, yeni dijital yayın platformu Exxen’i duyurmuştu. Dijital yayın platformu duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda insan tarafından merakla beklenmeye başlandı. Acun Ilıcalı Exxen hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı Exxen Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın yeni bir dijital yayın platformu kuracağı ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiaların ardından Acun Ilıcalı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte yeni dijital yayın platformu Exxen’i duyurmuştu. Ilıcalı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni dijital paltformumuz EXXEN'de yakında beraberiz" ifadelerine yer verdi ve "EXXEN Çok Yakında" yazısının yer aldığı bir görsel paylaşmıştı.

TV8 kanalının sahibi Ilıcalı, internet üzerinden gerçekleştirilen 'Brand Week Istanbul' isimli etkinlik esnasında katılımcılara tecrübelerini anlattı. Acun Ilıcalı Brand Week İstanbul etkinliği sırasında 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak olan dijital yayın platformu Exxen hakkında oldukça önemli açıklamalarda da bulundu.

Acun Ilıcalı Exxen hakkında yaptığı açıklamada, televizyonda istediklerini yapamadıklarını, bunun sebebinin ise reklamlar olduğunu söyledi. Exxen’in hayallerini hayata geçirebileceği bir platform olduğunu belirten Ilıcalı, çok iyi isimlerle anlaştıklarını duyurdu. Büyük bir risk aldıklarını ifade eden Acun, dünya markalarıyla mücadele edeceklerini belirtti. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız.”

Oyuncu İbrahim Büyükak, Exxen isimli dijital yayın platformunda yayımlanacak bir dizi projesi yazdığını duyurmuştu. Dijital platformda Özgü Namal’ın da yer alacağı söyleniyor. Webrazzi'den Gözde Ulukan'ın özel haberine göre platformda Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'ın Pişti isimli magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin programı ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programı yayımlanacak.

Platformda Extrem Sporlar, Astroloji Programı, Moda Polisi, Akıl Oyunları Veteriner Programı, Efsane Evler, Macera Sever, Pasta Savaşları gibi programların yer alacağı belirtiliyor. Ek olarak, 140journos da dijital yayın platformuna özel Arda Turan, Ezhel, Bülent Ersoy, Hagi, Alex gibi isimlerin belgesellerini hazırlayacak. Ayrıca YouTube fenomenlerinin de platformda yer alacağı belirtiliyor.