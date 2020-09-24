Netflix'e Rakip Geliyor: Acun Ilıcalı EXXEN'İ Duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın yeni bir dijital yayın platformu kuracağı ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beraber yeni dijital yayın platformu EXXEN'i duyurdu. Peki, Acun Ilıcalı EXXEN'i ne zaman kullanıma sunacak? Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Acun Ilıcalı EXXEN'i Ne Zaman Kullanıma Sunacak?

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar ile beraber insanlar, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformunu beklemeye başlamıştı. Acun Ilıcalı, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çok sayıda insan tarafından merakla beklenen dijital yayın platformu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni dijital paltformumuz EXXEN'de yakında beraberiz" ifadelerine yer verdi ve "EXXEN Çok Yakında" yazısının yer aldığı bir görsel paylaştı.

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dijital yayın platformu EXXEN çok yakında kullanıma sunulacak. Peki, EXXEN'de hangi içerikler yer alacak? Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya yakın kaynaklar tarafından Haber Global'e dijital platform ile ilgili önemli bilgiler paylaşılmıştı. İddiaya göre Acun Ilıcalı, dijital platforma özel olarak yarışmalar düzenleyecek.

Dijital platformda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmlerin de yayımlanacağı iddia edilmişti. Cem Yılmaz'ın da yeni dijital yayın platformuna özel olarak bir film yapacağı söylentiler arasında. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer alacağı 3 Adam programı da yeni kurulacak olan dijital yayın platformuna özel olacağı iddia edilmişti.