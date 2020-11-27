Acun Ilıcalı Exxen İçin Yeni Bir İsimle Daha Anlaştı!

Acun Ilıcalı Exxen projesi için tanınmış isimlerle anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Ilıcalı, son yaptığı açıklamalarla birlikte Netflix rakibi dijital yayın platformundaki içerikler biraz daha detaylı bir şekilde belli olmuştu. Instagram üzerinden yayımladığı hikaye ile dijital yayın platformunda Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi filmlerle tanınan oyuncu, senarist ve şarkıcı da yer alacak.

Acun Ilıcalı Exxen İçin O İsimle Anlaşma Yaptı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda yeni dijital yayın platformu olan Exxen’i duyurmuştu. Yayın platformu duyurulduğu günden itibaren çok sayıda insan tarafından merak edilmeye başlandı. 2021 yılında hizmete sunulması beklenen dijital yayın platformunda yayımlanacak içerikler için tanınmış isimlerle görüşmeler sürdürülüyor.

Ilıcalı geçtiğimiz günlerde YouTube’da kısa süre içerisinde popüler olmayı başaran Konuşanlar programı için Hasan Can Kaya ile anlaşmış ve bunun haberini birlikte çekildikleri fotoğrafın açıklama kısmına “Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen’de. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdiği gönderiyi Instagram’dan yayımlayarak vermişti.

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programını YouTube’dan transfer eden Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda ise Enes Batur ile anlaşmıştı. Batur, anlaşma sonrasında dijital yayın platformu için içerik üretmeye başlayacağını söylemişti. Bu açıklamasına ek olarak 2021 yılında hizmete sunulması beklenen yayın platformunda yayımlanacak 4 farklı projede yer alacağını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, bugün Instagram üzerinden bir hikaye yayımlandı. Bu hikayede “Feyyaz Yiğit’in yeni projesiyle çok yakında #EXXEN’de… Mutluyuz” ifadelerinin yer alırken arka planda ise Feyyaz Yiğit’in fotoğrafı bulunuyordu. Yiğit, son zamanlarda hayata geçirdiği Ölümlü Dünya ile Cinayet Süsü projeleriyle isminden bir hayli söz ettirmişti.

Siz Exxen hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Acun Ilıcalı Exxen ile Netflix'in önüne geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.