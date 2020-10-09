Acun Ilıcalı'nın Dijital Platformu Exxen'de Yayınlanacak İçerikler

Acun Ilıcalı'nın dijtal platformu Exxen'de hangi içerikler olacağı kesinleşti. Exxen'de hangi içerikler olacak? Exxen'de hangi içerikler yayınlanacak? Konu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik. İşte Exxen'de yayınlanacak içerikler.

Exxen'de Hangi İçerikler Olacak?

Webrazzi'den Gözde Ulukan'ın aktardığı özel habere göre, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak. Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.

Exxen'de Extrem Sporlar, Astroloji Programı, Moda Polisi, Akıl Oyunları Veteriner Programı, Efsane Evler, Macera Sever, Pasta Savaşları gibi programlar bulunacak. Ayrıca 140journos tarafında özel hazırlanan belgeseller olacak. Bu belgesellerde şu isimler olacak: Çiftlik Bank, Arda Turan, Ezhel, Bülent Ersoy.

YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Görünüşe göre Exxen büyük ses getirecek gibi görünüyor. Exxen'in Netflix ile rekabet edeceği söyleniyor.

Sizler Exxen hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Exxen büyük ses getirir mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Acun Ilıcalı tarafından dijital platform Exxen ile ilgili resmi açıklamalar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

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