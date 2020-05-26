Acun Ilıcalı, Instagram Dünya Canlı Yayın Rekorunu Kırdı!

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram canlı yayınında Türkiye izlenme rekorunu kıran Acun Ilıcalı, son canlı yayınında 3 milyon kişi tarafından izlenerek Instagram'da dünya rekoru kırdı.

Acun Ilıcalı, Instagram'da Anlık 3 Milyon İzleyiciye Ulaştı!

Survivor 2020'nin bu sene sosyal medyada çok popüler olması insanları hem Survivor'a hem de Acun Ilıcalı'ya yakınlaştırdı. Keza insanlar sürekli olarak programı ve Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabını takip ediyorlardı.

Acun Ilıcalı dün hikayesinde paylaştığı bir yazıda 25 Mayıs akşamı saat 23.30'da bir Instagram canlı yayını açacağını belirtmişti. Yine aynı duyuruda bir rekor denemesi yapacağını belirten Acun Ilıcalı belirttiği saatte canlı yayını başlattı.

O anlarda telefonları başında bekleyen takipçileri canlı yayına anında giriş yaptı ve yeni bir dünya rekoru kırıldı. Daha öncesinde 2 Milyon anlık izleyici olarak kayda geçen rekor, Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayınında 3 milyon ile güncellendi.

Acun Ilıcalı daha öncesinde yabancı bir rapçinin elinde olan bu rekoru, akşam saatlerinde 3 milyon anlık izleyiciye ulaşarak kırdı. Artık Dünya'da en çok izlenen Instagram yayını denilince akıllara 3 milyon kişi ile Acun Ilıcalı gelecek. Bakalım bu rekor geçilecek mi?

Sizler Acun Ilıcalı'nın Instagram'da anlık 3 milyon izleyiciye ulaşması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayn!