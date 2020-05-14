Acun Ilıcalı, Instagram Türkiye Canlı Yayın Rekorunu Kırdı

Acun Ilıcalı yaptığı Instagram canlı yayını ile Türkiye rekoru kırdı. Survivor 2020 gönüllüler takımı ile birlikte yapılan canlı yayın aynı anda 1 milyon kişi tarafından izlendi.

Instagram Türkiye Canlı Yayın Rekoru Kırıldı!

Survivor 2020 yarışmasının bu haftaki iletişim ödülünün kazananı gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı Acun Ilıcalı'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yaklaşık 1 saat süren bir canlı yayın yaptı. Yapılan canlı yayın kısa süre içerisinde 1 milyon anlık izleyiciye ulaştı.

Survivor 2020 gönüllüler takımında yer alan Cemal Can, canlı yayında sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e seslendi. Cemal Can, fenomen arkadaşından yayını paylaşmasını istedi. Danla Bilic kişisel Instagram hesabı üzerinden Acun Ilıcalı'nın canlı yayınını paylaştı.

Canlı yayın sorasında Acun Ilıcalı, yaptığı yaptığı paylaşımda "Canlı yayında 1 milyon. Teşekkürler" cümlelerine yer verdi.

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