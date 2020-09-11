Acun Ilıcalı'nın Kuracağı Dijital Platformun Ayrıntıları: Cemal Can ve Aleyna Tilki Olacak!

Uluslararası yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Netflix'e rakip oluyor iddiası ile gündeme gelmişti. Konu hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Kurulacak olan dijital platformda yer alacak ünlüler ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Kuracağı Dijital Platformun Detayları

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı’nın kurmaya hazırlandığı dijital platformun hazırlıkları tamamlandı. Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platformda Cemal Can'ın olacağı söylenmekte. Projede Cemal Can’ın partneri olarak düşünülen ismin de Aleyna Tilki olacağı konuşuluyor.

Dijital platforma her gün 5 yeni içeriğin ekleneceği ve tüm içeriklere ulaşmak için aylık makul bir üyelik ücretin ödeneceği söyleniyor. Orkun Ün haberinde platformun isminin belirlendiğini ve Ilıcalı'nın Instagram hesabından açıklayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı tarafından kurulacak olan dijital platform hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platform hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!