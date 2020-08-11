Acun Ilıcalı Netflix'e Rakip Oluyor İddiası!

Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kurabilir. Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor? İşte Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor iddiası hakkında detaylar.

Acun Ilıcalı Netflix'e Rakip Mi Oluyor?

Dünya.com'dan Kerim Ülker'in aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı Netflix benzeri bir platform için resmi temaslara başladı. Ilıcalı'nın Netflix'e rakip platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken başvuruyu yaptığı söylenmekte.

Acun Ilıcalı'nın onay alır ise şirket kuracağı ve kısa süre içerisinde Netflix'e rakip olacağı konuşulmakta.

Acun Ilıcalı tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Şu anda Netflix'in milyonlarca kullanıcısı bulunmakta. Acun Ilıcalı Netflix'e rakip bir platform kurar ise başarılı olup olmayacağı büyük merak konusu.

Sizler Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip oluyor iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olur mu? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!