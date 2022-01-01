Acun Ilıcalı NFT Platformu Eneftio'yu Duyurdu

Acun Ilıcalı, NFT hizmeti Eneftio'nun duyurusunu gerçekleştirdi. Ilıcalı'nın yeni platformunda Survivor yarışmasına ait NFT koleksiyonları yer alıyor. Ilıcalı'nın Eneftio hizmetine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Acun Ilıcalı NFT Hizmeti Neler Sunuyor?

TV8 kanalının ve Exxen isimli dijital yayın platformunun sahibi Ilıcalı, NFT dünyasına dair oldukça önemli bir adım attı. Ünlü iş insanı Alıcalı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Eneftio isimli NFT platformunun duyurusunu gerçekleştirdi.

Ilıcalı tarafından gerçekleşen duyurusu ile beraber platformun internet sitesi faaliye geçti. Eneftio'nun web sitesinde Survivor All Star'da mücadele eden ünlüler ve gönüllülere ait NFT'ler yer alıyor. İnternet sitesinde NFT satın alma özelliği şu anda mevcut değil.

Eneftio'nun web sitesinde herhangi bir karta tıkladığınız takdirde yarışmacıya ait bilgilere ulaşabiliyor ve beğeni işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yarışmacı kartını beğenmek için platforma üye olmanız gerekiyor.

Eneftio'nun ilk NFT'leri olan All Star NFT'lerini keşfetmek ve avantajlarla dolu bu dünyanın bir parçası olmak için hemen https://t.co/ZqPEru0qem'a kayıt ol. @eneftiotr ‘yi takip et, NFT dünyasında yerini Eneftio ayrıcalıkları ile al. pic.twitter.com/V7ahwYm7zQ — Acun Ilıcalı (@acunilicali) December 31, 2021

NFT Satışları 2021 Yılının İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı

Reuters'ın DappRadar verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ikinci çeyrekte dijital varlık satın alımları toplamda 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 2021 yılının ilk çeyreğinde sadece 1,23 milyar dolardı. NFT ile yapılan satışlarla toplamda 2,47 milyar dolar elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa ikinci çeyrekte elde edilen gelir, birinci çeyrekte elde edilen gelirin biraz üzerine çıkarak satışlarda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi.

NFT ile elde edilen toplam kazancı önceki yıla göre baz alan Reuters, bu yöntemle yapılan satışların 13,7 milyon dolar olduğu 2020'nin ilk yarısına göre söz konusu yöntemin dünya çapında büyük bir popülarite yakaladığına işaret etti.

NFT'nin büyük bir ivme yakalanmasının en önemli nedenleri ise büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirket ve kişiler olduğu düşünülüyor. Örneğin World Wide Web (WWW) geliştiricisi olan Tim Berners-Lee, webin kaynak kodu NFT'sini geçtiğimiz günlerde 5,4 milyon dolara satmıştı.

Takas edilemez bir token ile satılan WWW orijinal kaynak kodu, Berners-Lee'ye 5,4 milyon dolar kazandırdı. Berners-Lee, webin orijinal kaynak kodunu bir müzayede evi aracılığı ile kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı.

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