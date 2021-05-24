Acun Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesinde Sertifikalı Kurs Başlatıyor!

Acun Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesinde "Acunmedya Akademi" isimli sertifikalı kurs başlatacağını duyurdu. Acunmedya Akademi'de gastronomi, televizyon ve dijital olmak üzere üç farklı alanda eğitim verilecek.

Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi ile İş Birliği Yapıyor

TV8 kanalının ve Exxen isimli dijital yayın platformunun sahibi Ilıcalı, Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran tarihinde Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsünde eğitim hayatına başlayacağını duyurdu.

Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Acunmedya Akademi 7 Haziran’da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul’da eğitime başlıyor. Acunmedya Akademi’de Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümleri var" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. ‘Hayalim İşim Olsun’ diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler."

Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital olmak üzere üç farklı bölüm olacak. Söz konusu bölümlerde veriecek eğitimler şu şekilde:

Televizyon Bölümü: İleri televizyonculuk eğitimi.

İleri televizyonculuk eğitimi. Gastronomi Bölümü: Profesyonel aşçılık eğitimi, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi ve prochef eğitimi.

Profesyonel aşçılık eğitimi, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi ve prochef eğitimi. Dijital Bölümü: Dijital içerik ve yayıncılık eğitimi, sosyal medya reklamcılığı eğitimi, Google reklamcılığı eğitimi, CRM ve salesforce eğitimi.

Acunmedya Akademi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Eğitimi tamamlayanlar herhangi bir belge veya diploma alabilecek mi?

Acunmedya Akademi'den mezun olan kişilere Nişantaşı Üniversitesi onaylı uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verilecek. Ek olarak gastronomi öğrencileri için dünyanın her yerinde geçerli HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), Pest Control ve Hijyen sertifikaları verilecek.

Eğitim Almak İçin Ön Koşul Bulunuyor mu?

Akademide eğitim almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunun haricinde herhangi bir ön koşul bulunmuyor.

Sertifika Alanlara iş konusunda yardım sağlanacak mı?

İnsan kaynakları ve kariyer merkezi mezun olan kişiler için bir saha araştırması yapacak. Ayrıca sunulacak staj imkanı da yeni iş fırsatları doğuracaktır.

Sınıflarda Kaç Kişi Olacak?

Sınıflarda 15 ile 20 kişi arası olacak.

Akademide eğitimler nasıl Olacak?

Eğitimler, İstanbul Maslak Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsünde yüz yüze olacak. Eğitimlerde uygulamalı eğitimler verilecek. Bazı eğitimlerde yalnızca başarılı öğrencilere staj imkanı sunulacak.