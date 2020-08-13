Acun Netflix'e Rakip Olacak İddiası Güçlendi! İşte Yeni Detaylar

Haber Global'de yayımlanan haberde Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Bu bilgiler ile birlikte Acun Netflix'e rakip olacak iddiası güçlendi. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformunda hangi içerikler yer alacak? Acun Ilıcalı tarafndan kurulacak olan dijital yayın platformu ile ilgili detaylar haberimizde.

Acun Netflix'e Rakip Olacak İddiası Yeni Detaylar İle Birlikte Güçlendi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddia neticesinde Acun Ilıcalı, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Bu iddianın ortaya çıkmasından yalnızca birkaç gün sonra yeni detaylar ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'ya yakın kaynaklar tarafından Haber Global'e yeni dijital yayın platformu hakkında oldukça önemli bilgiler verildi. Acun'a yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaya göre dijital yayın platformu projesi için yazılım altyapısı kurulmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformunun Netflix ve BluTV'ye benzeyeceği belirtildi.

İddiaya göre Dijital yayın platformunda ağılıklı olarak yarışmalara odaklanılacak. Acun Ilıcalı'nın dijital platforma özel olarak yarışmalar yapacağı iddia edildi. Yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de yapılacağı belirtildi. Acun Ilıcalı'ya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Cem Yılmaz dijital platforma özel film yapacak.

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer alacağı 3 Adam programı da yeni kurulacak olan dijital yayın platformuna özel olacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın dijital platforma ne kadar bütçe ayırdığı henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda belli olacağı ifade edildi.

Acun Ilıcalı'nın popüler dijital yayın platformu Netflix'e rakip olacak iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan yeni detaylar hakkında düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.