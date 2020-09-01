Rusya ve Çin'in COVID-19 Aşısı Başka bir Virüsten Üretiliyor

Bilim insanları Rusya ve Çin'de geliştirilen COVID-19 aşılarının potansiyel bir eksikliğini paylaşıyor: Bu ülkelerin COVID-19 aşıları birçok insanın maruz kaldığı ve potansiyel etkililiklerini sınırlayan yaygın bir soğuk algınlığı virüsüne dayanıyor.

Çin'de askeri kullanım için onaylanan CanSino Biologics'in aşısı, adenovirüs tip 5 veya Ad5'in modifiye edilmiş bir şekli. Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, şirket COVID-19 aşısı için büyük ölçekli denemeleri tamamlamadan önce birkaç ülkede acil durum onayı alacak.

Rusya'nın Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve sınırlı testlere rağmen bu ayın başlarında Rusya'da onaylanan aşısı da yine Ad5'e ve daha az yaygın adenovirüsün farklı bir tipine dayanıyor.

Ad5 tabanlı COVID-19 aşısı tehlikeli mi?

Birçok insan halihazırda Ad5'e karşı antikorlara sahip ve bu da bağışıklık sistemine enjekte edilen COVID-19 aşısının koronavirüse yanıt vermek yerine, vektöre saldırabilir. Araştırmacılar, onlarca yıldır çeşitli enfeksiyonlara karşı Ad5 bazlı aşıları denediler ancak hiçbiri yaygın olarak kullanılmıyor.

McMaster Üniversitesi'nden Dr. Zhou Xing, 2011'de tüberküloz için ilk Ad5 tabanlı aşısı üzerinde CanSino ile birlikte çalıştı. Şu anda Xing'in ekibi Ad5 tabanlı COVID-19 aşısı geliştiriyor ve önceden var olan bağışıklık sorunlarını da ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.

Ad5 tabanlı COVID-19 aşısı HIV kapma şansını artırabilir

Bazı bilim adamları ayrıca Ad5 tabanlı bir aşının HIV kapma şansını artırabileceğinden endişe ediyor. ABD Koronavirüs Aşı Önleme eş lideri Dr. Larry Corey, "Bu aşıların herhangi bir ülkede veya HIV riski taşıyan herhangi bir popülasyonda kullanılması konusunda endişeleniyorum" dedi.