Adalet Bakanı'ndan WhatsApp Sözleşmesi Açıklaması

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile uzun süredir gündemde. Kullanıcılar WhatsApp alternatifi uygulamalara yöneldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. WhatsApp sözleşmesinde son durum nedir? İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklama ve son durum.
WhatsApp Sözleşmesinde Son Durum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp ile ilgili yaptığı açıklamada "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" cümlelerine yer verdi. WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili Türkiye harekete geçmişti ve Rekabet Kurulu tarafından Facebook ve WhatsApp'a soruşturma açılmıştı.
WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurulmuştu. WhatsApp tarafından konu hakkında açıklamalar yapılmıştı. Şirketten gelen son açıklamada, yeni gizlilik sözleşmesi kurallarının 8 Şubat tarihinde uygulanmayacağı ve Mayıs ayına kadar kararla ilgili herhangi bir aksiyon alınmayacağı dile getirilmişti.
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WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına ve aşağıdaki soru-cevaplara göz atabilirsiniz:
Bu güncelleme WhatsApp’ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkiliyor?
- Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
- WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.
Facebook’un bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı?
- WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur.
- Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder.
- Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez.
- Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.
Bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?
- Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.
WhatsApp’ın bu güncellemedeki amacı nedir?
- Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.
- Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.
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