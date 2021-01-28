Adalet Bakanı'ndan WhatsApp Sözleşmesi Açıklaması

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile uzun süredir gündemde. Kullanıcılar WhatsApp alternatifi uygulamalara yöneldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. WhatsApp sözleşmesinde son durum nedir? İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklama ve son durum.

WhatsApp Sözleşmesinde Son Durum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp ile ilgili yaptığı açıklamada "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" cümlelerine yer verdi. WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili Türkiye harekete geçmişti ve Rekabet Kurulu tarafından Facebook ve WhatsApp'a soruşturma açılmıştı.

WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurulmuştu. WhatsApp tarafından konu hakkında açıklamalar yapılmıştı. Şirketten gelen son açıklamada, yeni gizlilik sözleşmesi kurallarının 8 Şubat tarihinde uygulanmayacağı ve Mayıs ayına kadar kararla ilgili herhangi bir aksiyon alınmayacağı dile getirilmişti.

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WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına ve aşağıdaki soru-cevaplara göz atabilirsiniz: