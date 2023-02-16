Adalet Bakanlığı'ndan Depremzedeler İçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Mektup!

Adalet Bakanlığı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilen mektupta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış oldukları ve yapacakları başvurularda mağduriyet yaşamamaları adına sürelerin askıya alınması çağrısında bulundu.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Marialena Tsirli'ye gönderdiği mektupta Kahramanmaraş merkezli depremlere değinilirken, depremden 13,5 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı.

Mektupta OHAL ve Alınan Tedbirlere Yer Verildi

Türkiye'nin ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığı belirtilirken, 10 il için bildirilen 3 aylık OHAL'e de yer verildi. Ayrıca "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca, OHAL kapsamında alınacak tedbirlerin, durumun gerektirdiği ölçüde, sözleşmenin 4, 2, 8, 10, 11. maddeleri ve sözleşmeye Ek 1 No'lu Protokol'ün 1, 2. maddelerinde öngörülen yükümlülüklerden derogasyon içerebileceğini belirten bildirimi göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

Tedbirlere yönelik 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11 Şubat'ta Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtilen mektupta ise şu ifadeler kayda geçti: