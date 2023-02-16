Adalet Bakanlığı'ndan Depremzedeler İçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Mektup!
Depremzedelere yönelik tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mektup gönderdi. İşte detaylar!
Adalet Bakanlığı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilen mektupta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış oldukları ve yapacakları başvurularda mağduriyet yaşamamaları adına sürelerin askıya alınması çağrısında bulundu.
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Marialena Tsirli'ye gönderdiği mektupta Kahramanmaraş merkezli depremlere değinilirken, depremden 13,5 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı.
Mektupta OHAL ve Alınan Tedbirlere Yer Verildi
Türkiye'nin ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığı belirtilirken, 10 il için bildirilen 3 aylık OHAL'e de yer verildi. Ayrıca "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca, OHAL kapsamında alınacak tedbirlerin, durumun gerektirdiği ölçüde, sözleşmenin 4, 2, 8, 10, 11. maddeleri ve sözleşmeye Ek 1 No'lu Protokol'ün 1, 2. maddelerinde öngörülen yükümlülüklerden derogasyon içerebileceğini belirten bildirimi göndermiştir." ifadelerine yer verildi.
Tedbirlere yönelik 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11 Şubat'ta Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtilen mektupta ise şu ifadeler kayda geçti:
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 15 Şubat 2023 tarihinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne hitaben, bir önceki bildirimde atıfta bulunulan sözleşme maddelerine ek olarak, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde öngörüldüğü üzere, yargı alanında alınacak tedbirlerin Sözleşme'nin 5. ve 6-1 maddelerinden derogasyon içerebileceğini belirten ek bir derogasyon bildiriminde bulunmuştur.
Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla adli işlemlere ilişkin tüm süreler, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 10 ilde iki ay süreyle, diğer illerde ise belirli koşullarda bir ay süreyle durdurulmuştur. İki depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları ve yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için mahkemenin de benzer şekilde süreleri askıya alması veya söz konusu başvurulara bu konuda esneklik sağlaması yerinde olacaktır."
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
YORUMLAR