Adalet Bakanlığının e-Devlet Uygulamasına Rekor Katılım

Adalet Bakanlığı e-Devlet uygulaması 2020 yılında rekor katılım gördü. UYAP sistemi olarak adlandırılan özellikler kapsamında mirasçılık ve vasiyetname belgesi sorgulanabiliyor.

Her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan e-Devlet kapısı 2020'de de yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanlığına bağlı e-Devlet uygulamaları aracılığıyla 1 milyon 545 bin 224 mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulaması yapıldığı aktarıldı.

Adalet Bakanlığına bağlı hizmetlerin dijital hale gelmesi ve pandemi döneminde yoğunluğu azaltması amacıyla e-Devlet uygulamaları ön plana çıkıyor. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden "mirasçılık belgesi verilmesi" ve "mirasçılık belgesinin iptali" kararları yaklaşık 5 senedir e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Adalet Bakanlığı e-Devlet uygulaması nasıl kullanılır?

TRT Haber'de yer alan bilgilendirmeye göre UYAP "mirasçılık belgesi verilmesi" ve "mirasçılık belgesinin iptali" kararları 2020'de rekor katılım gördü. Sadece bir yıl içerisinde 1 milyon 545 bin 224 kez miras belgeleri sorgulanırken, toplamda ise 6 milyon 320 bin 260 defa kullanılmış oldu.

22 Şubat 2018'de e-Devlet üzerinden "vasiyetname sorgulamayı" da e-Devlet'ten erişilebilir hale getiren Adalet Bakanlığı, sulh hukuk mahkemeleri tarafından açılan vasiyetnamelerin görüntülenebileceğini aktardı.

2020 yılında vasiyetname sorgulamayı işlemi 2 milyon 879 bin 396 defa gerçekleştirilirken, kullanıma açıldığı dönemden bu yana sorgulama sayısının 10 milyon 85 bin 457'ye ulaştığı dile getirildi.

e-Devlet UYAP sistemine mirasçı olarak kaydolanan vatandaşlar ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabiliyorken, sorgulama yapmak için e-Devlet uygulamasından "Veraset İlamı Sorgulama" hizmetine gidilmesi gerekiyor. Ayrıca sorgulama yapılacak kişinin mirasçısı olarak UYAP sisteminde kayıtlı olunması gerekiyor.

Dolandırıcılar e-Devlet'i hedef aldı

Tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz günlerde dolandırıcıların e-Devlet'i kullanarak vatandaşları tehdit ettiğini görmüştük. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında “Kredi kartı aidatları iade ediliyor” konulu reklamlar ile vatandaşların sahte e-Devlet uygulamasına yönlendirildiği gözlemlenmişti.

Giriş yaptığınız e-Devlet sitesin resmi olup olmadığını anlamak için uzantısının “gov.tr” şeklinde olduğuna dikkat etmelisiniz. ".com", “.net” gibi uzantıların devlet sitesine ait olamayacağını belirtmek gerekiyor.