Adalet Bakanlığından Thodex ve Vebitcoin Açıklaması: Tutuklananlar Var

Adalet Bakanlığından Thodex ve Vebitcoin açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in verdiği demeçlere göre, Thodex ve Vebitcoin'le ilgili soruşturma devam ediyor. İki kripto para borsası soruşturmasında 10 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanlığının Thodex ve Vebitcoin açıklaması

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin tarafından Dikmen Hakim Evi'nde düzenlenen basın toplantısı kapsamında kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin'le ilgili açıklamalar geldi. Çekin açıklamasında toplam 10 kişinin tutuklandığını ifade etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmaların halen devam ettiğini aktaran Adalet Bakanlığı Sözcüsü, "Aynı soruşturma kapsamında dün itibarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 6 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle arandığını ve çevre ülkelerle temas halinde olduklarını dile getiren Ertuğrul Çekin, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Thodex haricinde Vebitcoin sistemi hakkında da soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Çekin, soruşturma dahilinde 4 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçuyla tutuklandığını belirtti.

Thodex 2 milyar dolar vurgunu kesin değil

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 4 ülkeye ekip gönderildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerin önemli bölümüyle iade anlaşmamız var. İnşallah yakalanacaktır, iade de almış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, Thodex'in 2 milyar dolar dolandırdığı iddiası ile ilgili de açıklama yaptı. Bu konuda bilirkişilerin de çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, şu ana kadar 2 milyar dolara ilişkin elde edilen bir bulgu olmadığını ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"108 milyon dolar var. Bu büyük bir para mı, büyük para. 108 milyon dolar da büyük para yani az bir para değil. Buna yönelik olarak birkaç tane daha böyle iş çıktı. Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar ve burada gerekli tedbirler de aldılar."

Geçtiğimiz günlerde Özer'in ağabeyi Güven Özer'in Pendik'teki evine baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde birçok şirket dokümanlarının ve dijital belgeleri ele geçirmişti. Özer'in kız kardeşi Serap Özer ise Kocaeli'ndeki saklandığı evinde gözaltına alınmıştı.