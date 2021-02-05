Bir Adam Apple Watch'ın Hayatını Nasıl Kurtardığını Paylaştı

Apple tarafından geliştirilen akıllı saatler kullanıcılarının hayatlarını kurtarıyor. Apple Watch kullanan bir adam yaşadıklarını paylaştı ve Apple Watch'ın hayatını nasıl kurtardığını açıkladı. İşte paylaşılan o hayat hikayesi.

Apple Watch Nasıl Hayat Kurtarıyor?

59 yaşındaki Bob March isimli bir adam Apple'a akıllı saatinin hayatını nasıl kurtardığını paylaştı. Apple, adamın hayatını nasıl kurtardığı ile ilgili hikayeyi paylaştı.

Apple Watch'ın nasıl hayat kurtardığına dair paylaşılan hikaye şu şekilde:

Geçen Eylül ayında, Lori March, kocası Bob March'a 17. evlilik yıl dönümleri için bir Apple Watch hediye etti.

Bir yetişkin olarak yarı maraton koşan eski bir kolej sporcusu olan Bob, yeni Apple Watch'unu hemen keşfetmeye başladı.

Kalp Atış Hızı uygulamasını keşfetti ve rahatlamış olmasına rağmen ilk okuması dakikada 127 atış gösterdi.

Bu Bob için çok fazlaydı, ama şans eseri bunu başından savdı.

Bob, "Bu çılgınlık" diye düşündüm. "Bir koşuya giriyor olsaydım veya sakinleşiyor olsaydım, kesinlikle böyle sayılara ulaşırdım." dedi.

O günün ilerleyen saatlerinde, Bob ve Lori daha düzensiz kalp atış hızı ölçümleri fark ettiler.

Bob, "Koşmaya başladım ve aşağı inmeye başladı ama sonra tekrar yukarı çıkacaktı. İşte o zaman bir şeylerin burada olmayabileceğini fark ettim." dedi.

Çift, önümüzdeki birkaç gün içinde benzer kalıplar gördü ve Bob, Lori'den rutin bir fiziksel randevu ayarlamasını istedi.

Bob, "Doktorun bana nefes alma egzersizi yapmamı, yoga yapmamı, sodyumu azaltmamı veya buna benzer bir şey yapmamı söyleyeceğini düşündüm. "Bunun yerine, benimle görüştükten 10 dakika sonra, beni Acil Servis'e giden bir ambulansa bindirdi." dedi.

Doktorlar, Bob'un kalbinin aşırı hızda çalışmasına neden olan bir aritmi buldular. Son birkaç haftadır sürekli bir maraton koştuğunu ve kontrol edilmediği takdirde sonuçların yıkıcı olabileceğini söylediler.

Bob March, cihazları aracılığıyla olası bir kalp rahatsızlığı konusunda uyarı alan birçok Apple Watch kullanıcısından biri. Apple Watch kullanan kullanıcılar, Apple'ın hayat kurtardığını sürekli dile getirmekteler. Paylaşılan hikayede Apple Watch'ın hayat kurtardığını bir kez daha ortaya koydu.

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