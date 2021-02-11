Bir Adam İnterneti Yavaş Diye Gazeteye İlan Verdi

İnternetin yavaş olması hiç çekilebilir bir durum değil malesef. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki bir adam da internet hızının yavaş olması nedeniyle bir sürü şikayet oluşturduğunu ancak cevap alamadığını belirtti ve son çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.

İnternet Hızı Düşük Diye Gazeteye İlan Verdi

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, Aaron M. Epstein isimli adam 1960'dan beri AT&T'den hizmet aldığını ve son 5 yıldır internet hızından dolayı şikayetçi olduğunu ifade ediyor. Adamın 20 yıldır hiçbir sorun yaşamadığı son 5 yılda ise interentinin aşırı kötü olduğu aktarılıyor.

Yıllardır şikayet kaydı oluşturan adam sorununa çözüm bulunmayınca Wall Street Journal gazetesine iki reklam verdi. Adam reklamlara toplamda 10 bin dolar para harcadı.

10 bin dolar şu anki kur ile yaklaşık olarak 70 Bin 400 TL'ye tekabül ediyor.

Adamın reklamda AT&T CEO'su John T. Stankey'e doğrudan seslenerek şirketin 100 Mbps internet hızı sağladığını söylemesine rağmen yaşadığı bölgede ancak 3 Mbps hıza ulaşılabildiğini söyledi ve firmanın rakiplerinin 200 mbs hızın üzerine çıktığını söyledi.

"Neden AT&T gibi öncü bir iletişim sağlayıcısı Kuzey Hollywood'da bize karşı böyle vurdumduymaz?" diyen adam yaptığı açıklamada interneti ile ilgili şunları söyledi:

Son 5 yıldır Roku gibi streaming programları ve filmler televizyonuma geldiğinden beri 3.5 Mbps'lik internet parası ödesem bile bağlantım bazen anca 1.5 Mbps'ye ulaşıyor. Roku üzerinden film izlemek slayt gösterisi izlemek gibi oluyordu.

AT&T şirket sözcüsü reklamlar üzerine adam ile iletişime geçerek ve şikayetleriyle en kısa sürede ilgileneceklerini açıkladı.

Sizler adamın gazeteye ilan vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden kaç Mbps internet hızı aldığınızı ve haber hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın! Görüşlerinizi merakla bekliyoruz.

Ülkemizdeki kullanıcılar da internet hızları ile ilgili sorunlar yaşamakta. Henüz Türkiye'de internet hızı ile ilgili gazeteye ilan veren bir kullanıcı yok. Amerika'da yaşanan olay hakkında bazı kullanıcılar adamın yaptığı hareketi yerinde bulurken bazıları ise adamın deli olduğunu ifade ediyor.