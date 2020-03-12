Adam's Venture: Origins de Switch Yolcusu Oldu

Eğer macera oyunlarını seven bir Switch kullanıcısıysanız, konsola yeni bir alternatif geleceğini söyleyeyim. Soedesco ve Vertigo Games, Adam's Venture: Origins oyununun Switch için de satışa sunulacağını duyurdular. Ne var ki şimdilik çıkış tarihi belli değil.

Adam's Venture: Origins aslında Adam's Venture serisinin yenilenmiş hali oluyor. İlk maceralar yeniden sunuluyor olsa da orijinal oyunlardaki hikaye anlatımı geliştirilmiş görsellik, yeni karakter canlandırmaları ve yeni animasyon çalışmaları ile daha üst bir seviyeye çekiliyor. Bu sayede de etkileyici bir macera sizleri bekliyor.

Oynanış olarak ise yeni kanca mekaniği ile geçmişte kalan mezarları ve harap olmuş şehirleri araştıracak, tarihi harabeleri araştıracak, esrarengiz eserleri bulacaksınız ve gizemler ile dolu hikayenin birer parçası olan bulmacaları çözmeye, ipuçlarını keşfetmeye ve meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Hikaye olarak Eden'ın esrarını çözmek için Avrupa bölgesinden Orta Doğu bölgesine kadar bir maceraya atılacaksınız. Yolculuğunuz sırasında kötü niyetli Clairvaux şirketinin karanlık planlarına engel olmaya da çalışacaksınız.

Soedesco ve Vertigo Games tarafından duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.