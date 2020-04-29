Adam's Venture: Origins'in Switch Çıkış Tarihi Duyuruldu

Switch sahipleri, önümüzdeki ay konsollarında yeni bir maceraya yelken açacaklar. Adam's Venture: Origins, 29 Mayıs 2020 tarihinde Nintendo konsolu için de yayınlanacak.

Vertigo Games tarafından geliştirilen Adam's Venture: Origins, Soedesco tarafından ilk olarak PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2016 yılının Nisan ayında satışa sunulmuştu.

Adam's Venture: Origins Nasıl Bir Oyun?

Oyun esasen Adam's Venture serisinin yenilenmiş hali oluyor. İlk maceralar yeniden sunuluyor olsa da orijinal oyunlardaki hikaye anlatımı geliştirilmiş görsellik, yeni karakter canlandırmaları ve yeni animasyon çalışmaları ile daha üst bir seviyeye çekiliyor. Bu sayede de etkileyici bir macera sizleri bekliyor.

Oynanış olarak ise yeni kanca mekaniği ile geçmişte kalan mezarları ve harap olmuş şehirleri araştıracak, tarihi harabeleri araştıracak, esrarengiz eserleri bulacaksınız ve gizemler ile dolu hikayenin birer parçası olan bulmacaları çözmeye, ipuçlarını keşfetmeye ve meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Hikaye olarak Eden'ın esrarını çözmek için Avrupa bölgesinden Orta Doğu bölgesine kadar bir maceraya atılacaksınız. Yolculuğunuz sırasında kötü niyetli Clairvaux şirketinin karanlık planlarına engel olmaya da çalışacaksınız.

Adam's Venture: Origins oyununun Switch için çıkış tarihi duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.