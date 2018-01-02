Adana'da Bir Kişi Selfie Çekerken Boğuluyordu

Adana'da Seyhan Nehri'ne girerek selfie çekmek isteyen bir kişi, az kalsın canından oluyordu. Nehre girdiği sırada baraj kapaklarının açılmasıyla neye uğradığını şaşıran vatandaş, nehrin su dolmaya başlamasıyla büyük bir panik yaşadı.

Aslında her şey, Oxford Üniversitesi'nin "Bir kişinin telefon kullanarak kendi fotoğrafını çekmesi" anlamına gelen "selfie"yi 2013 yılının sözcüğü ilan etmisiyle başladı. Haliyle sosyal medyanın günden güne gelişmesi de kullanıcıların en iyi selfie uğruna olmadık işlere girişmesine neden oldu.

Adana'da yaşayan İbrahim Çakmak adlı bir vatandaş, baraj kapaklarının kapalı olması nedeniyle su seviyesi minimum seviyeye düşen Seyhan Nehri'ne girerek selfie çekmek istedi, ta ki baraj kapakları aniden açılıp nehir su ile dolana kadar.

Baraj kapaklarının açılmasıyla panik olan Çakmak, büyük bir korku yaşadı. Selfie uğruna boğulma tehlikesi geçiren talihsiz adam, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine gelen polis, kapakları açan görevliyi uyararak diğer kapakların açılmamasını ve açılan kapağın da kapatılmasını istedi.

Kapakların kapatılmasından sonra güçlükle kurtarılan Çakmak, "Neden uyarmıyorsunuz, burada insanlar su olmadığı için ailesiyle nehre iniyor. İnsan bir uyarır sonra kapakları açar" diyerek görevlilere sitem etti. Daha önce siren çaldığını ancak son zamanlarda bu uyarı sisteminin kaldırıldığını ifade eden görevliler, selfie çekilemeyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan vatandaştan özür dilediler.