Adana Sıfır Bir Dizi Oyuncuları Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

Adana'da çekimleri devam eden ve internet üzerinden yayınlanan Adana sıfır bir dizisi, bu aralar narkotik ile sorun yaşıyor. Dizi içerisinde uyuşturucu kullanımının bulunduğu bir sahnede oynayan 3 oyuncu, Narkotik Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma suçlaması ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. Bahsedilen sahnede yer alan kişiler gözaltına alındı.

Adana sıfır bir dizisi uyuşturucuya özendiriyor mu?

Çetelerin sürekli olarak birbirleriyle olan savaşlarını anlatan dizi, oldukça farklı bir atmosferi gözler önüne seriyor. Narkotik ekiplerinin dikkatini çeken konu ise, burada yapılan uyuşturucu kullanımları oldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen bu oyuncular, tüm suçlamaları reddetti. Ancak dizi içerisinde bazı sahnelerde uyuşturucu kullanımı bulunduğu için tekrardan gözaltına alınabilirler. Adana sıfır bir dizisi, içerisindeki şiddet ve uyuşturucu sahnelerinden dolayı birçok kez eleştiri almıştı.

Peki sizce de bu dizi, gençleri uyuşturucuya teşvik ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.