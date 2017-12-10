Adanalı Yazılım Mühendisinden Hırsızları Şok Eden Uygulama

Adana'da yaşayan yazılım mühendisi Berkan Arıkan, telefonunun çalınmasının ardından kendi yazdığı bir yazılımla hırsızlara mesaj gönderdi. Hırsızların telefonu kapatmalarını engelleyen Arıkan, "Telefonu polise teslim et", "Sayın hırsız telefonu bırak" şeklinde mesajlar atarak hırsızları yakalattı.

30 yaşındaki yazılım mühendisi Berkan Arıkan, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde arkadaşlarıyla büfede alışveriş yaptığı sırada 2 bin TL değerindeki cep telefonunu büfe önündeki masaya bıraktı. Alışveriş bittikten sonra telefonu koyduğu yerde göremeyen Arıkan, durumu hemen polise bildirdi. Polisler gelene kadar daha önce telefonuna yüklediği uygulamayı aktif hale getirmeyi başaran Arıkan, öncelikle hırsızların hangi yöne doğru gittiklerini tespit etti.

Polislerle birlikte hırsızların durduğu Yeşilyuva Mahallesi, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı'na giden Berkan Arıkan, yazılım sayesinde telefonu kapatmak isteyen hırsız Tuncay Y'nin telefonu kapatmasını da engelledi. Telefondan yüksek sesli müzik de yayınlamaya başlayan mühendis, hırsızlara "Telefonu polise teslim et", "Sayın hırsız telefonu bırak", "Sayın hırsız polisi aradık" şeklinde mesajlar da gönderdi. Polislerle birlikte parka ulaştıktan sonra hırsızın yanına giden Berkan Arıkan, telefonunu teşhis ederek, polislerin Tuncay Y. adlı hırsızı yakalamalarını sağladı. Polislerin gözaltına aldığı Tuncay Y. "Abi beni nasıl buldunuz ya?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Berkan Arıkan, "O telefonu kapatmaya çalışıyordu ama bizde sürekli açmak için komutlar gönderiyorduk. Yazılımımızda Google'nin servislerinden yararlanıyoruz. Telefondan uzun süre müzik çalmasını sağlıyorduk. Polislerle birlikte dedektif gibi iz sürdük. Hırsızın gittiği bütün konumları görebiliyorduk. Yazılımı yakın zamanda Türkiye'de her insan kullansın diye ücretsiz olarak sunacağız. Bu yazılımı yapmak 4 ayımızı aldı ve kendi aramızda eğlence amaçlı kullanmak için ürettik ilk başta. Umarım yazılımdan sonra telefonlarımız ya da dijital eşyalarımız çalınmaz. Yazılım bu amaçla kullanılabilir" dedi.