Adata Yüksek Özellikli M.2 SSD Modelini Tanıttı

Piyasanın popüler şirketlerinden Adata, yeni yüksek özellikli SSD modelini tanıttı. Adata IM2P33E8 özellikleri ile göz dolduruyor.

Tüm oyuncuların yakından tanıdığı bir donanım parçası olan SSD'ler artık olmazsa olmazlar arasında. Standart HDD'lere göre daha yüksek performans sunan SSD'ler, yüksek okuma ve yazma hızları ile tüm işlemlerinizin hızını artırıyor. Bunun en büyük örneğini bilgisayar açılırken görüyoruz. Örneğin işletim sistemi HDD'de kurulu bir sistem 50 saniyede açılırken, işletim sistemi SSD'de olan bir sistem 20 saniyede açılıyor. Hal böyle olunca SSD vazgeçilmez bir sistem ekipmanı haline geliyor. Adata ise sınırları zorlayarak en hızlıyı yapmayı amaçlamış.

Adata yeni SSD modeli IM2P33E8'i tanıttı. Adata IM2P33E8 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD modeli ile çok yüksek performans sunmayı amaçlamış. Öyle ki bu SSD 3500GB/sn okuma hızına sahip. Yine bu SSD 3200GB/sn yazma hızı sunuyor. Bu rakamlar size tanıdık gelmiyorsa, piyasada normal bir M.2 SSD aldığınız zaman 1800-4000MB/sn arasında okuma ve yazma hızları alabiliyorsunuz. Bu SSD ise GB'dan söz ediyor. Tabii aradaki fark çok çok fazla.

Bu SSD'nin 256GB-2TB arasında değişen farklı varyasyonları bulunacak. Aynı zamanda 0-70 derece ve -40 85 derece arası sıcaklıklarda çalışması beklenen varyasyonları bulunacak. Adata'nın bu yeni modeli sistemlerimizde bulunacak mı bilinmez ama bu hız gerçekten çok çok iyi.