Adidas'ın 3D Baskılı Ayakkabısı Satışa Çıktı

Dünyanın en büyük spor ayakkabısı üreticilerinden Adidas, müşterileri tarafından uzun süredir beklenilen ayakkabısını satışa çıkardı. Tamamen 3D yazıcı ile üretilen Futurecraft 4D adlı ayakkabının yapımında Carbon'un Digital Light Synthesis teknolojisi kullanıldı.

Şu anda New York'taki üç farklı mağazada satışta olan Futurecraft 4D, 3D baskı şirketi olan Carbon'un üretiminde gerçekleştirildi. Bir süre önce, Adidas'ta Global Markalar Yönetim Kurulu Üyesi olan Eric Liedtke Carbon şirketine atanmıştı. Bu konu hakkında Carbon CEO'su ve kurucu ortaklardan Dr. Joseph DeSimone yaptığı açıklamada "Carbon yöneticileri ve ekibi adına Eric'e kurulumuza hoşgeldin diyor ve büyük heyecan duyuyorum" dedi. Böylelikle iki şirket arasındaki bağlar daha da güçlenirken aynı zamanda 3D baskılı ayakkabı model sayısının artacağı ifade ediliyor.

Carbon şirketinin bu teknolojisi gerçekten teknolojiyi ve tekstil sektörünü birleştiriyor. Ayrıca klasikleşmiş ayakkabılardan kurtulmak isteyenler için üretilen Futurecraft 4D'nin internetteki bazı alışveriş sitelerindeki fiyatı 300 dolar seviyesinde. Normal ayakkabılara göre neredeyse iki kat daha pahalı olan Futurecraft 4D, aslında yepyeni bir projenin ilk ürünü olduğu için bu kadar pahalı durumda olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Carbon'un barındırdığı teknoloji sayesinde geleneksel üretimle gerçekleştirilmesi oldukça zor olan bazı etkenler bu teknolojiyle hayata geçerken, söz konusu ayakkabılara ilave rahatlık ve tampon etkisi getirdiği de söyleniyor.