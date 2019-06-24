Adidas’ın Üç Çizgi Marka Başvurusu Avrupa Birliği Tarafından Reddedildi

Marka amblemlerinin birbirine çok benzediği günümüz dünyasında tasarım patenti almak her kuruluş için gerekli şartlar arasında yer alıyor. Adidas gibi Dünya çapında tanınan markalar ise en fazla taklit edilen kuruluşlardan. Bunun farkında olan Adidas, kendi ambleminin patentini almak istedi. İşte haberimizin detayları.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi Adidas tarafından yapılan başvuruyu değerlendirdi ve konu ile ilgili örnek teşkil edecek bir karar aldı. Bu mahkeme, Adidas'ın patentini almak istediği amblemin çok ayırt edici olmaması nedeniyle reddedilmesine karar verdi.

Adidas marka başvurusunu 2014 yılında yapmıştı

Adidas ile ilgili en ilginç konulardan birisi de, şirketin marka başvurusunu 2014 yılında yapmış olmasıydı. 2014’ten bu yana hesaplandığında dava 5 yıl kadar sürdü. 5 yıllık hukuki mücadele sonucunda Adidas, maalesef istediğini alamadı.

Adidas tarafından yapılan başvurunun reddedilmesindeki en büyük neden çizgilerin belirsizliği olduğu söyleniyordu. 3 çizginin hangi yöne doğru gittiğinin net olmaması nedeniyle, şirkete marka tasarımı uygun görülmedi.

Belçikalı şirket Shoe Branding yine aynı şekilde patent başvurusunda bulunan kuruluşlar içerisinde yer alıyordu.

Bu şirkete marka tasarımını verilmemesinin en büyük nedeni ise, Adidas amblemine benzemesiydi. Peki sizce de Avrupa Birliği Genel Mahkemesi marka konusunda doğru kararlar alıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.