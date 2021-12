Adidas NFT Satışından Milyonlarca Dolar Kazandı

Adidas NFT satışı ile gündeme geldi. Almanya merkezli spor giyim şirketi, ilk NFT koleksiyonundan milyonlarca dolar kazanarak büyük bir başarının altına imza attı. Söz konusu satışa ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Almanya merkezli spor giyim şirketi Adidas Originals, Bored Ape Yacht Club (BAYC), NFT koleksiyoncusu gmoney ve kripto odaklı medya firması PUNKS ile ortaklaşa yürüttüğü "Into the Metaverse" isimli NFT koleksiyonundan kazandığı toplam miktar belli oldu.

Spor giyim şirketi, ilk NFT satışından 5,924 ETH yani 23,5 milyon dolar kazandı. 17 Aralık tarihinde başlayan erken erişim sürecinde 30 bin Adidas NFT'si üretildi. Üretilen NFT'lere çok sayıda kişi oldukça yoğun bir ilgi gösterdi.

Çok kısa süre içerisinde NFT'lerin çok büyük bir kısmın satıldı ve satıştan inanılmaz yüksek bir kazanç elde edildi. NFT'lerin tanesi 0,2 ETH yani yaklaşık olarak 775 dolara satıldı. 30 bin NFT'nin 29 bin 620 tanesinin satıldığı açıklandı. Adidas Originals ve ortakları, geriye kalan 380 adet NFT'yi yeni etkinliklerde satmayı planlıyor.

WEN? EARLY ACCESS MINTING STARTS NOW



👉 https://t.co/8l8dPwbZWG



First look of the collaborative NFT with @gmoneyNFT @punkscomic and @BoredApeYC



Good luck and #TracksuitUp pic.twitter.com/REYOSdRbNT