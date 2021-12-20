Adidas NFT Satışından Milyonlarca Dolar Kazandı

Adidas NFT satışı ile gündeme geldi. Almanya merkezli spor giyim şirketi, ilk NFT koleksiyonundan milyonlarca dolar kazanarak büyük bir başarının altına imza attı. Söz konusu satışa ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Adidas NFT Satışı ile Büyük Başarı Elde Etti

Almanya merkezli spor giyim şirketi Adidas Originals, Bored Ape Yacht Club (BAYC), NFT koleksiyoncusu gmoney ve kripto odaklı medya firması PUNKS ile ortaklaşa yürüttüğü "Into the Metaverse" isimli NFT koleksiyonundan kazandığı toplam miktar belli oldu.

Spor giyim şirketi, ilk NFT satışından 5,924 ETH yani 23,5 milyon dolar kazandı. 17 Aralık tarihinde başlayan erken erişim sürecinde 30 bin Adidas NFT'si üretildi. Üretilen NFT'lere çok sayıda kişi oldukça yoğun bir ilgi gösterdi.

Çok kısa süre içerisinde NFT'lerin çok büyük bir kısmın satıldı ve satıştan inanılmaz yüksek bir kazanç elde edildi. NFT'lerin tanesi 0,2 ETH yani yaklaşık olarak 775 dolara satıldı. 30 bin NFT'nin 29 bin 620 tanesinin satıldığı açıklandı. Adidas Originals ve ortakları, geriye kalan 380 adet NFT'yi yeni etkinliklerde satmayı planlıyor.

Nike NFT Koleksiyon Stüdyosu RTFKT'yi Satın Aldı

Amerika Birleşik Devletleri merekzli spor ayakkabı, spor giysi ve spor aksesuarları üreticisi Nike, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir blog yazısında, yeni nesil koleksiyon ürünleri sunmak için en son yeniliklerden faydalanan RTFKT isimli stüdyoyu satın aldığını duyurmuştu.

Nike Başkanı ve CEO'su John Donahoe, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu. Donahoe, yaptığı açıklamada, bu satın alma işleminin Nike'ın dijital dönüşümünü hızlandıran önemli bir adım olduğunu söylemişti.

Satın almanın oyun ve kültürün kesişim noktasında hizmet vermelerine olanak tanıyan bir hareket olduğunun altını çizen Donahoe, RTFKT stüdyosunda yer alan ekibin çok yetenekli kişilerden oluştuğunu ifade etmişti.

John Donahoe, bu satın alma ile birlikte Nike'ın dijital ayak izini ve yeteneklerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. RTFKT'nin kurucularından Benoit Pagotto da konu ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı.

Gerçekleşen satın alımın RTFKT markasını oluşturmak için eşsiz bir fırsat olduğunu ifade eden Pagotto, yaptığı açıklamada, Nike şirketinin temel gücünden ve uzmanlığından yararlanmak için heyecan duyduklarını belirtmişti.