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Adidas, Robot İşçiler Tarafından Üretilen Ayakkabılarını Satışa Çıkarıyor

Adidas, Robot İşçiler Tarafından Üretilen Ayakkabılarını Satışa Çıkarıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Almanya’daki robot fabrikasında üretilen ayakkabılarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Üretimin tamamen robotlar tarafından yapıldığı Speedfactory'de, Adidas Made For (AM4) olarak adlandırılan ayakkabıların üretimi gerçekleştiriliyor.

Speedfactory adı verilen bu yeni nesil fabrikalarda ilk deneme üretimine de 2015 yılında başlanmıştı.Videoda görülen ayakkabı, 500 çift deneme modelinden bir tanesi.

Büyük üretim fabrikalarını Çin ve diğer Asya ülkelerinde bulunduran Adidas, nakliye masraflarını düşürmek amacıyla üretim merkezini Almanya’ya kaydırma kararı almıştı. Bu amaç doğrultusunda kurulan ve üretimin robotlar yardımıyla yapıldığı Speedfactory, ilk ürünlerini halka arz etmeye hazırlanıyor.

İlk kez 19 Ekim’de Londra’da satışa çıkacak olan ve AM4TKY olarak adlandırılan ayakkabı, 2018 yılında da; Los Angeles, New York, Tokyo, Şangay ve Paris’te satışa çıkacak.

Robot işçiler tarafından yapılan AM4TKY, hafif ve konforlu olmasıyla dikkat çekiyor. Ayakkabı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Adidas’ın bu robot fabrikaları tam kapasiteyle üretime başladıklarında, bir çift ayakkabıyı tamamen sıfırdan üretebilecek ve bunu bir kaç saat içinde tamamlayacak. Halen kullanılan geleneksel yöntemlerle aynı ayakkabıların tamamlanması birkaç haftayı bulabiliyor.

Adidas, Atlanta’da açtığı ikinci robot fabrikasıyla üretim hattını genişletecek. Dünya genelinde daha fazla Speedfactory inşa etmek isten şirket, okyanus atıklarından dönüştürülerek yapılmış ayakkabılarının üretimini de artıracağını belirtti.

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ETİKETLER: adidas robotlar robot işçiler

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