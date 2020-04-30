Ünlülerin ve Futbolcuların Mücadele Edeceği Adidas Kupası Başlıyor

“Her şey iptal olur, bu kupa iptal olmaz” mottosuyla yola çıkan, Adidas #hometeam hareketi Uncancelled Cup fikstür tarihleri belli oldu. Kura, 29 Nisan akşamı Acun Ilıcalı tarafından çekildi. Turnuva heyecanı 5 Mayıs tarihinde başlıyor. Ünlü isimler ve futbolculardan oluşan 24 kişilik grup, online arenada karşı karşıya gelecek. www.acunn.com üzerinden ve DLive.tv/acunn üzerinde online yayınlanacak olan turnuva 10 gün sürecek.

İşte gruplar;

A grubu : Oğuzhan Koç, Harun Tekin, Ekin Mert Daymaz, Sina Özer

B grubu: Emre Özcan, Celil Nalçakan, Doğukan Sinik, Candan Tolga Işık

C grubu: Aytaç Kara, Oğuzhan Özyakup, Ahmet Dursun, Younes Belhanda

D grubu: Yusuf Çim, Utku Yuvakuran, Mario Lemina, Acun Ilıcalı

E grubu: Bedirhan Soral, Olgun Toker, Eser Yenerler, Gökay güney

F grubu: Lukas Podolski, Furkan Andıç, İrfan Can Kahveci, Uğur Karakullukçu

Adidas Uncancelled Cup Turnuva Heyecanı 5 Mayıs’ta Başlıyor

Toplam 6 grup, 24 katılımcı ile Adidas Uncancelled Cup heyecanı 5 Mayıs günü başlıyor. 10 gün boyunca www.acunn.com üzerinden ve DLive.tv/acunn üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvalar ile ilgili bütün bilgilere aynı zamanda Adidas Uncancelled Cup resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabilecek.

5 Mayıs’a kadar katılımcıların çıkacakları online arena için yoğun bir hazırlık içerisinde oldukları belirtiliyor. Rakiplerin birbirinden güçlü olduğu turnuvada eleme koşulları Avrupa Şampiyonası usulüne göre gerçekleştirilecek.

Turnuva boyunca, canlı yayına katılan kişiler, kullanıcı profili açarak sohbet bölümünden sorular sorup mesajlar gönderebilecekler. DLive.tv iş ortaklığı ile birlikte düzenlenen Adidas Uncancelled Cup, aynı zamanda canlı yayına katılan kullanıcılara da canlı yayın yapma imkanı sunacak.