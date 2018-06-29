Adidas, Yılın En Büyük Veri İhlallerinden Birisi ile Karşı Karşıya!

Almanya merkezli dünyanın en büyük spor giyim ve aksesuar üreticilerinden Adidas, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki web sitesinden alışveriş yapan milyonlarca müşterisinin, olası bir veri ihlalinden etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

Adidas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, olası bir güvenlik ihlalinden milyonlarca müşterisinin etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya grubun, Adidas’ın ABD’deki web sitesine eriştiğini söyleyen şirket, Adidas.com’dan alışveriş yapan müşterilerin söz konusu ihlalden etkilenmiş olabileceği belirtti.

Potansiyel olarak risk altında olan veriler arasında, e-posta adresleri, ev adresleri, telefon numaraları, kullanıcı adları ve şifreler gibi bilgiler yer alıyor. Adidas, müşterilere ait kredi kartı bilgilerinin ve fitness verilerinin ise ihlalden etkilenmediğini söyledi.

Kaç Müşterinin Etkilendiği Belli Değil

Sistemdeki güvenlik ihlalini ilk olarak 26 Haziran’da farkeden Alman şirket, yapılan incelemeler sonrasında emin olduktan sonra kamuoyuna açıklama yapıldığını ifade etti. Söz konusu ihlalden toplamda kaç müşterinin etkilendiğini söylemeyen Adidas, olayın hangi boyutta olduğunu anlamak için siber güvenlik firmaları ve yerel makamlarla çok kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili Business Insider ’a açıklamalarda bulunan bir Adidas yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

“Adidas, kendini hizmet verdiği müşterilerinin kişisel verilerini korumaya adamıştır. Konunun kapsamını belirlemek ve ilgili müşterileri uyarmak için hızlı bir reaksiyon gösterdik. Adidas olarak, sorunu araştırmak için sektörün önde gelen veri güvenliği firmaları ve emniyet teşkilatları ile birlikte çalışıyoruz”

Hackerların Hedefinde Büyük Şirketler Var

Öte yandan Adidas’ın yaşadığı bu olay, Boeing, Delta, Sears ve Under Armour da dahil olmak üzere, büyük şirketlerdeki güvenlik ihlallerinin en sonuncusu oldu. Benzer şekilde, geçtiğimiz Mart ayının sonunda popüler sağlık uygulaması MyFitnessPal, 150 milyon kullanıcısının etkilendiği bir hacker saldırısına maruz kalmıştı.