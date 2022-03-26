Adını Daha Önce Hiç Duymadığınız Bir Tarayıcı Artık Bir Milyar Dolar Değerinde

Kurumsal odaklı bir web tarayıcısı sunan bir girişim, yalnızca birkaç hafta önce piyasaya sürülmesine rağmen milyar dolarlık değerlere ulaştı.

Island, Şubat ayı başlarında ortaya çıktı ve şirkete 1,3 milyar dolar değer biçen 115 milyon dolarlık B Serisi finansman turuyla birlikte bu değerlere en hızlı ulaşan şirketlerden biri oldu. Tarayıcı piyasaya çıkmadan önce iki yıl boyunca geliştiriliyordu. Finansman turu, daha önce Shopify, Qualtrics ve DocuSign gibi hepsinde milyarlarca dolarlık piyasa değeri olan şirketlere yatırım yapan firma Insight Partners tarafından yönetildi. Diğer yatırımcılar arasında Sequoia Capital, Stripes ve Cyberstarts bulunuyor.

Island Tarayıcısının Diğer Tarayıcılardan Farkı Ne?

Island tarayıcısı ile Google Chrome veya Microsoft Edge gibi tarayıcılar arasındaki temel fark, siber güvenliğe daha fazla odaklanılıyor olması. Island'a göre hâlihazırda kullanılan tarayıcılar, bugün profesyonel alanda her yerde bulunmalarına rağmen iş ortamında kullanım için tamamen uygun değiller. Island CEO'su Mike Fey, şirket tarayıcısını piyasaya tanıttıktan sonra TechCrunch'a bazı açıklamalarda bulundu.

"Tarayıcımız kurumsal alanda en yaygın uygulama tarayıcısı ve tüketici tabanlı bir tasarıma sahip. Tüketici sonsuz özgürlüğe sahip olmak ister; istedikleri her şeyi yükleyebilmek, istedikleri şeyi arayabilmek ve tarayıcılarıyla tonlarca şeyi sorunsuz bir şekilde yapabilmek istiyorlar ancak kurumlar, müşteri verilerinin güvende olduğundan, kritik bilgilerinin korunduğundan ve iyi bir deneyim yaşadıklarından emin olmak istiyor."

Island'ın hizmeti, birçok popüler tarayıcıyla aynı şekilde Chromium motorunu temel alıyor ve bu nedenle tanıdık bir arayüze sahip olsa da kullanıcıların web ile etkileşime girme şekline bir takım kısıtlamalar getiriyor. Örneğin Island tarayıcısı güvenlik ekiplerine kopyala-yapıştır, ekran görüntüsü alma ve içerik indirme gibi basit işlevler üzerinde kontrol sağlıyor. Ayrıca yüklenebilecek uzantı türlerine ve ziyaret edilebilecek alan adlarına da sınırlamalar getiriyor. Ayrıca hizmet, BT yöneticilerine SaaS uygulamalarını güvence altına almaya ve veri sızıntısını önlemeye yardımcı olmak için gelişmiş araçlara erişimin yanı sıra, olayların kaynağını mümkün olan en kısa sürede belirlemeye yardımcı olmak adına tüm dağıtımlar hakkında tam bilgi erişimi sağlıyor.